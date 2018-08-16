Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Kimseyle Bir Ekonomik Savaş Peşinde Değildir"
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, kimseyle gerilimden yana değildir, kimseyle bir ekonomik savaş peşinde değildir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Ekonomi) Aldığımız tedbirler neticesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını görmekteyiz."