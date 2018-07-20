Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Garantör Ülke Olarak Uluslararası Hukuktan Doğan...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Garantör Ülke Olarak Uluslararası Hukuktan Doğan...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır."

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