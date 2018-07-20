Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Garantör Ülke Olarak Uluslararası Hukuktan Doğan...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır."