Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sözcü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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