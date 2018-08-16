Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye Ekonomosi Bu Süreçten Daha da Güçlenerek Çıkacak"
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.