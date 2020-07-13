Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Azerbaycan'ın her daim yanında olacak CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın her daim yanında olacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın her daim yanında olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın: Türkiye kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olacaktır" dedi. ANKARA, -

Kaynak: DHA