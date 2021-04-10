Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kalın, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mesajında, "Vatanın müdafaası ve ülkenin huzuru için gece gündüz demeden çalışan ve büyük başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Şehit polislerimizi rahmetle anıyorum. Rabb'imizin inayeti, milletimizin duası, devletimizin gücü her daim sizinle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz