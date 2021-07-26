Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını kınadı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta demokratik sürecin askıya alındığını belirterek, "Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kalın, sosyal medya hesabından, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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