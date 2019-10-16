Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. - ANKARA