Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terör örgütü kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Diyarbakır Kulp'ta PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü Kalın, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün menfur saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Terör örgütü, kalleş ve vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Alçaklıkta sınır tanımadığını korona günlerinde de gösterdi" dedi.

Kaynak: DHA