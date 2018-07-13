Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terör Örgütü Liderinin Türkiye'ye İadesi ve Türkiye'de...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."