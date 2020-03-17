Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur
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İbrahim Kalın, Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur.

17.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:06
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına ilişkin, "Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı. Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı. 


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Kaynak: DHA

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