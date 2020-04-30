Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye" konulu toplantıya video konferansla katıldı (2)
30.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:44
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantic Council in Turkey ve Rafik Hariri Center for Middle East tarafından düzenlenen "İdlib'in ve Suriye'de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği" konulu video konferansında konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantic Council in Turkey ve Rafik Hariri Center for Middle East tarafından düzenlenen "İdlib'in ve Suriye'de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği" konulu video konferansında konuştu.
Kaynak: AA