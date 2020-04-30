Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suriye" konulu toplantıya video konferansla katıldı (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Atlantic Council in Turkey ve Rafik Hariri Center for Middle East tarafından düzenlenen "İdlib'in ve Suriye'de Yerinden Edilmiş Nüfusun Geleceği" konulu video konferansında konuştu.