Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Suriye'de) Biz Hem Sahada Hem Masada Olmaya Devam Edeceğiz"

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'la mücadele uluslarası koalisyonun bir üyesi olarak böyle bir şeye ne Suriye sahasında ne Irak sahasında ne Türkiye topraklarında ne de bir başka yerde müsaade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz."

Kaynak: AA