Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatları andı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları rahmet ve minnetle andı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz."

Kalın, paylaşımında şehit diplomatların isimlerinin yer aldığı ay yıldızlı bir görsele de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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