Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

11.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta 'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta."

Kaynak: AA
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