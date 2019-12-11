11.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta."

Kaynak: AA