Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu."

Kaynak: AA
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