Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu."
Kaynak: AA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi