Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler yakında teslim edilecek ve aktif olarak kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın, bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz." Euronews.com'da Görüntüle