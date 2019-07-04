Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler yakında teslim edilecek ve aktif olarak kullanılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın, bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın, bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20'de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz." Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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