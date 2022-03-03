Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus insanını ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmak mümkündür" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus insanını ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmak mümkündür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira 'haddini aşan zıddına döner" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Rus, Politika, Haberler

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