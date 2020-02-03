Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

03.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Rejimin açtığı ateş sonucu 'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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