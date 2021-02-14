Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı Açıklaması

14.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde şehit ettiği vatandaşlar için mesaj paylaştı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü vurguladı.

PKK'nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığına, Suriye'nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Kalın mesajında, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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