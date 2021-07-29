Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Orman yangınları milli bir felakettir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Orman yangınları milli bir felakettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Orman yangınları milli bir felakettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı