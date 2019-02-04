Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak Ayı İtibariyle Ticaret Hacmimiz Yüzde 6,3'lük Bir Artış...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor."
Kaynak: AA