Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz" -"Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı" -"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz"
- "Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı"
-"Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu"
-"Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.