Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç Planı, Tasarlandığı Şekilde Uygulanmaya Devam Ediyor"
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim KalınANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine Toplantısı ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kalın: "Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor."
Kalın: "(ABD'nin yaptırım tehdidi) Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdi, bu yönde bir adım görmedik."