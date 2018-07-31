Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Münbiç Planı, Tasarlandığı Şekilde Uygulanmaya Devam Ediyor"

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine Toplantısı ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kalın: "Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor."

Kalın: "(ABD'nin yaptırım tehdidi) Bu gerilimin Münbiç eylem planını olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdi, bu yönde bir adım görmedik."