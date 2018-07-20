Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır."