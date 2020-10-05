Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam düşmanlığını körükleyen...

05.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:48
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabından, Macron'un sözlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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