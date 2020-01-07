Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması
Yılın ilk kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın, Libya'da önceliğin ateşkes olduğunu ifade etti.
Yılın ilk kabine toplantısı sonrası gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Libya'daki çatışmalarla ilgili olarak, "Libya'da önceliğimiz ateşkes ilan edilmesidir. Hafter'in Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi gerekir" dedi.
Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle