Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır"

-"Bu Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak"

-"100 günlük programda öncelikli amaç yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması. Oluşturulan yeni birimlerin başkanlıkların teşekküllerinin tamamlanması ve üst düzey atamaların yapılması"

-"Üst düzey atamaların yanı sıra devam eden projelerin hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor. 2019 – 2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak"

-"Tabi burada bizim öncelikli hedefimiz, 2023 hedefleri çerçevesinde bütün bakanlıklarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın cumhurbaşkanımız da bu hususun altını çizdiler"

-"Bir diğer önemli konu, o da bildiğiniz gibi Suriye'de devam eden savaşın siyasi çözüm yoluyla sonuçlandırılması. Bir dizi siyasi girişim hala devam ediyor. Bunlardan önemli bir ayak Soçi toplantılarıydı. Türkiye İran ve Rusya'nın da iştirakiyle toplantıda Soçi'de ele alındı. Bu toplantının öncelikli amacı yeni anayasa komisyonunun teşkil edilmesiydi. Biz de sürece etkin şekilde katkı vermeye devam edeceğiz"

-"Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı, gerek PYD YPG gerek DEAŞ'a karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek"

-"ABD ile aramızda yaşanan bir gerilim var. Burada devam eden adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamaları. Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.