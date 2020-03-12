Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." Kaynak: AA