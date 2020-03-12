Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.
12.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz."
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Kaynak: AA