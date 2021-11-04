Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kongrede umarım bir karşı duruş olmaz. Kongrede ilgili senatörler, komite ve komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini umarım en kısa sürede kavrarlar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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