Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kıbrıs'ta tüm seçeneklerin Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısız olduğunu söyledi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kıbrıs'ta tüm seçeneklerin Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısız olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kıbrıs'ta tüm seçeneklerin Rum tarafının tutumu nedeniyle başarısız olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve eşit haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımların savunulamayacağını belirterek "Annan Planı da dahil BM kapsamındaki tüm seçenekler, denendi ve Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerini eşit olarak tanımamaları nedeniyle...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve eşit haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımların savunulamayacağını belirterek "Annan Planı da dahil BM kapsamındaki tüm seçenekler, denendi ve Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerini eşit olarak tanımamaları nedeniyle başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmasının ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara verdiği desteğin bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türkü'nün egemenlik ve eşit haklarını hiçe sayan tek taraflı yaklaşımların savunulamayacağına vurgu yapan Kalın paylaşımında, "Annan Planı da dahil BM kapsamındaki tüm seçenekler, denendi ve Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerini eşit olarak tanımamaları nedeniyle başarısız oldu." ifadelerine yer verdi.

Kalın, ayrıca, "Bazıları neden müzakere edilmiş Ada'da iki devletli çözüm fikrinden korkuyor?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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