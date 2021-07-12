Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadığını bildirdi.

Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez. Bu çirkin fiile karşı hukuken gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum" - Haberler
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