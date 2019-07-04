Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi
Washington Post'un makalesini yayımladığı Cemil Bayık'ın ABD'nin terör listesinde arandığı ortaya çıktı
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