Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, jeffrey ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
09.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:20
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, jeffrey ile bir araya geldi