Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, jeffrey ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

09.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:20

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü , ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın, jeffrey ile bir araya geldi
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