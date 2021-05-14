Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir'
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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