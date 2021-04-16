Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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