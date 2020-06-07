Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
07.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."
Kaynak: AA