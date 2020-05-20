Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve ilhak bir suçtur
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve ilhak bir suçtur

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve ilhak bir suçtur
20.05.2020 04:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 04:08

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Sözcü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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