Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kollektif bir kanserdir"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kollektif bir kanserdir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının aydınlatılması konusunda Alman makamlarının azami çaba göstermesini beklediklerini belirterek, "Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi.

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının aydınlatılması konusunda Alman makamlarının azami çaba göstermesini beklediklerini belirterek, "Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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