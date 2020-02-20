Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir"

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:56

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA