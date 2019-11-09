Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

09.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:57

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşme sonrası Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı
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