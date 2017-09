Kalın'dan Barzani'nin Referandum Kararına Tepki: Derhal Bu Yanlıştan Dönmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Erbil derhal bu yanlıştan dönmeli, göz yumamayız." diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı da, "Barzani ısrar ederse bunun bedeli ağır olur." diyerek rest çekmişti.

Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar :

'BAĞIMSIZLIK' REFERANDUMU

Erbil'in bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar sorunları daha da karmaşık hale getirecektir. İsrail dışında tek bir ülke yok. Bağdat'ın aldığı karar da bu çerçevede önem arz ediyor. Kuzey Irak ile iyi ilişkiler içinde olduk ama bunu baltalayacak adımlardan uzak durmaları gerekiyor. Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi de kabul edilemez. Her türlü adıma karşı olduğumuzu ve sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek isteriz.

S-400 ANLAŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanı'nın S-400 açıklamaları yine belli çevrelerde temelsiz tartışmalara yol açmış görülüyor. Türkiye ulusal güvenliğinin gerektirdiği bütün adımları bundan sonra da atmaya devam edecektir. NATO'nun yaptığı açıklamayı da memnuniyetle karşıladık. Bizce bu tartışmanın artık bitirilmesi gerekir.

ALMAN LİDERLERİN AÇIKLAMALARI

İç siyaset malzemesi yaparak Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almak, ne Alman siyasetinin ne Alman devletinin menfaatinedir. İnşallah bu seçim sürecinden sonra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder ve Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmazlar.

SİHA TARTIŞMALARI

SİHA'lar sadece teröristleri ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Ne zaman terörle mücadelede belli bir adım atılsa bu tür konulşar gündeme getiriliyor.

TUĞLUK'UN CENAZESİ

Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor. (Erdoğan'ın korumalarına yönelik dava) Davaya gelince siyasi olduğu çok açık. Washington'da yaşanan hadisede oradaydık. Yani bir konuk devlet başkanına göstericilerin 30-35 metre mesafede tutulması gerekirken 10 metre mesafeye kadar gelebilmesi, oradan bırakın slogan atmalarını, su şişlelerini fırlatmaları kabul edilebilir bir şey değil. Bizim korumaların görevini yapmalaları ile ilgili dava açılması kabul edilebilir bir şey değil. Trump Türkiye'ye gelse böyle bir şeye müsaade eder miyiz? Oradaki güvenlik zaafı bu neticeyi doğurmuştur. Kendi kusurlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Orada bulunmayan arkadaşlarımız da bu davaya dahil edildi, akılalmaz bir şey. Bununla ilgili hukuki süreçleri en etkin şekilde kulnamaya devam edeceğiz.