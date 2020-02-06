Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek.
06.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."
Kaynak: AA