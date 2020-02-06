Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek.

06.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "() Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."

Kaynak: AA
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