06.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:50

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."

Kaynak: AA