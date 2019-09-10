Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz" -(F-35 konusu) "F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok" -"Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur" -"Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz" -"F-35 programından...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"
-(F-35 konusu) "F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok"
-"Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur"
-"Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz"
-"F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.