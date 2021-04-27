Sözcü Kalın, Hindistan Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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Sözcü Kalın, Hindistan Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Sözcü Kalın, Hindistan Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nn Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nn Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın görüşmede, Covid-19 salgınının aşırı yayılması nedeniyle zor zamanlar geçiren Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında muhatabından bilgi aldı.

Kalın, Hindistan'da salgının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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