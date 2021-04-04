Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Haddinizi bilin ve yerinizde oturun'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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