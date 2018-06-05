Sözcü Kalın, "Gül-Akar Paşa" Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi ile Gittik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Habertürk TV'de yayınlanan programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kalın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili "Hulusi Akar Paşa'nın kırk yılı aşkın bir hukuku var, bu hukuka dayalı bir ziyarettir. Erdoğan'ın bilgisi ile gittik ancak bizim fikrimizdi onun talebi üzerine gitmedik" dedi.

"HULUSİ AKAR PAŞA'NIN KIRK YILI AŞKIN HUKUKU VAR"

İbrahim Kalın, Abdullah Gül ziyaretinin nedeninin sorulması üzerine ''Bu ziyaret tamamı ile, Hulusi Akar Paşa'nın kırk yılı aşkın bir hukuku var, bu hukuka dayalı bir ziyarettir. Erdoğan'ın bilgisi ile gittik ancak bizim fikrimizdi onun talebi üzerine gitmedik dedi. Benim de onbeş yıldan fazla süredir Gül ile bir hukukum var kendisi ile hem başbakan iken hem cumhurbaşkanı iken çalışmalarımız oldu'' cevabını verdi.

''TARZINI BİLMEYENLER SENARYO YAZIYOR''

Saray'da kutuplaşmalar olup olmadığına dair ise İbrahim Kalın ''Cumhurbaşkanımızın çalışma tarzını bilmeyenler senaryo yazıyor. Cumhurbaşkanının çalıştığı ekipler çalışmalarını arz eder. Kollektif çalışmalar olur bunlar. Konu her neyse buna herkes katkı verir. Sahibi bellidir. Herkes kendi konumu itibari ile katkı verir ve Cumhurbaşkanı'na arz edilir, nihai karar ordan çıkar'' dedi.

''ÇÖZÜM SÜRECİ İLE İLGİLİ DEFTER KAPANDI''



İbrahim Kalın, Demirtaş'ın serbest kalmasına dair soruya ''Asıl çelişki Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş birinin PKK ile arasına net çizgi koymaması'' cevabını verdi. Kalın, çözüm sürecine dair soruya "Çözüm süreci ile ilgili defter kapandı. Çok şey yaşandı, büyük bir tarihi fırsat kaçırıldı" dedi.