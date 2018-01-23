Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Görüşme Talebi Trump'tan Geldi"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Görüşme Talebi Trump'tan Geldi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin “Görüşme talebi Trump’tan geldi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin "Görüşme talebi Trump'tan geldi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ne Oluyor?" programında Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin alt yapısının hazırlandığını belirterek"Genelkurmay başkanları görüşür. Son kararı başkanlar verir. ve görüşme talebi de Trump'tan geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

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