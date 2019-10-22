Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın FAZ'a konuştu

22.10.2019 14:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini belirterek, "Halkımız arasında Avrupa'nın,Türkiye'den yana değil, teröristlerden yana durduğu izlenimi büyüyor." dedi.

Kalın, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine yaptığı açıklamada, harekat nedeniyle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkir olması gerektiğini belirtti.

Silah ambargosunun, Türkiye'yi teröre karşı mücadele etmekten caydıramayacağını belirten Kalın, "Avrupalı dostlarımızın bize burada daha fazla destek vermesi gerekir. Halkımız arasında Avrupa'nın,Türkiye'den yana değil, teröristlerden yana durduğu izlenimi büyüyor. Herkes YPG'nin PKK'nın Suriye'deki kolu olduğunu biliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şu anki harekatında PKK ağının 600'den fazla üyesi öldürüldü eğer Batı'nın şikayet ettiği buysa, o zaman birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Kalın, mülteci meselesinin sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu kaydederek, Avrupa'nın bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Suriye'de bulunan Türk birliklerin hemen geri çekilmeyeceğine işaret eden Kalın, "Ancak askerin önce bu bölgede yaşayan halkın güvenliğini sağlaması gerekir, mayın ve patlayıcı maddelerin temizliği gibi. Asker hemen çekilemez. Önce bölgede güvenliği sağlar. Türk birliklerinin üç yıl önce Cerablus'ta DEAŞ teröristlerine karşı yürüttüğü savaşın ardından kentin yönetimini oradaki yerli halka teslim ettiği gibi. Afrin'de de böyle yaptık. Şimdi de aynısını yapacağız." diye konuştu.

Kalın, Türkiye'nin güvenli bölgede etnik nüfusu değiştirmek istediği yönünde Batı'da endişeler olduğuna ilişkin bir soruya, daha önce DEAŞ ve PKK'ya karşı mücadele edilen bölgelere Arapların ve Kürtlerin döndüklerini hatırlatarak, "Biz hiç kimseyi kendi isteği olmaksızın bir yere gitmeye zorlamadık. Son 5 yılda dünyada en fazla Suriyeli sığınmacılar için dünyada en fazla bir şeyler yapan tek ülkeyiz. Yaklaşık 4 milyona yakını ülkemize kabul ettik." ifadesini kullandı.

Suriye'deki savaşı sonlandırmak için uzun süredir Rusya ile çalıştıklarını hatırlatan Kalın, "Siyasi barış sürecini de ilerletmek istiyoruz. Fırat'tan Irak sınırına kadar Suriye'nin doğusundaki güvenlik hakkında konuşacağız. Amerikalılar ayrılırsa orada güvenliği kimin koruyacağı sorusu ortaya çıkıyor. Suriye rejimi ile doğrudan temasımız yok ancak bunu Rusya ile tartışacağız. Bu bölgede hiçbir YPG unsuru kalmadığından emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın "Rusya, Türkiye'nin Esad rejimini tanıması için baskıyı artırmaz mı?" sorusuna ise "Moskova bizim Suriye rejimine karşı olan tutumumuzu biliyor. Biz, Esed'ın Suriye'yi birleştirecek durumda olmadığına inanıyoruz. Esed, kendi halkından çok sayıda insanı öldürerek bu yetisini kaybetti." cevabını verdi.

Kaynak: AA