Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan- Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı."