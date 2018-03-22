Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) İki Lider, Müşterek Stratejik Sınamalar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) İki Lider, Müşterek Stratejik Sınamalar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan- Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı."

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