Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) İki Lider, Müşterek Stratejik Sınamalar...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan- Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı."